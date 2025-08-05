Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi 'Club Med 2' Çeşme'ye Ulaştı

Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi 'Club Med 2' Çeşme'ye Ulaştı
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Fransa bayraklı 'Club Med 2' yelkenli yolcu gemisi, Bozcaada'dan hareket ederek Çeşme Limanı'na yanaştı. Gemide 252 turist, ilçe merkezini ve Alaçatı'yı gezerek keyifli anlar yaşadı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Limanı'na yanaştı.

Bozcaada'dan hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah Çeşme Limanı'na ulaştı.

Gemiyle Çeşme'ye 252 turist geldi. Turistler, ilçe merkezini, Alaçatı'yı, tarihi yapıları gezdi, denize girdi.

"Club Med 2", akşam Batnoz Adası'na hareket edecek.

5 yelken direkli

Yapımına 1992 yılında başlanan, 1996'da hizmete giren 14 bin 983 grostonluk gemi, 194 metre uzunluk, 20 metre genişlik ve 80 metre yüksekliğe sahip. Gemide 8 güverte ve 5 yelken direği bulunuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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