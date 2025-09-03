Tasting Alaçatı 2023: Sakız Ağacım Temasıyla Gastronomi ve Sanat Buluşması

Bu yıl 6. kez Çeşme'de düzenlenecek uluslararası gastronomi, sanat ve yaşam etkinliği Tasting Alaçatı, "Sakız Ağacım" temasıyla gerçekleştirilecek.

Ege'nin doğal güzellikleri ile yerel işletmelerini buluşturan organizasyon, 5 Eylül'de ilçedeki bir tesiste konuklarını ağırlayacak.

Şeflerin özel tarifleri, tadım menüleri, söyleşi ve müzik dinletileriyle global bir yaşam platformuna dönüşen etkinlik, Çeşme ve Alaçatı'nın en önemli şeflerinin yaptığı yemekleri de aynı sofrada buluşturacak.

Etkinlikte katılımcılar adına sakız ağacı dikilecek.

Organizasyon sorumlusu Nalan Miri Sözer, etkinliğin bu yıl sivil toplum örgütü kimliğiyle gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sakız ağaçları Çeşme'nin, dünyanın dikkatini çekecek ve yeni bir turizmi başlatacak en önemli özelliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Gastronomide kullanımının yanı sıra sakız ağaçları ziyaretleri, sakız hasadı turizmi ve sakız ürünleri ile tüm dünyanın ilgi merkezi haline geleceğine inancımız sonsuz. O nedenle bu etkinlik ile geceye katılan herkes adına sakız ağacı dikiyoruz."

Organizasyonda şarkıcı Pınar Aylin de sahne alacak.