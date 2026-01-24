Haberler

Çeşme'de sağanak etkili oldu; pazaryeri ve mezarlık su altında kaldı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, Alaçatı Pazarı'nı ve Hacı Memiş Kabristanlığı'nı sular altında bıraktı. Alışveriş yapanlar ve esnaf zor anlar yaşadı, belediye ekipleri teyakkuza geçti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alaçatı Pazarı ile Hacı Memiş Kabristanlığı sular altında kaldı.

Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Alaçatı Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yağmur sularıyla doldu. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı'nda da su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Mahalleliler benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bölgede altyapı ve drenaj çalışması yapılmasını talep etti.

