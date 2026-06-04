İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat’ın tatil yaptığı bölgede meydana gelen olayda, ailenin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Peki, Dilan Polat Can Polat olayı nedir? Can Polat'ı kim öldürdü? Engin Polat ailesine Daltonlar mı saldırdı? Detaylar haberimizde.

ALAÇATI’DA TATİL KANLI BİTTİ

Olay, Alaçatı’da bulunan bir otelin önünde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatillerini tamamlayarak otelden ayrılmaya hazırlanan Polat ailesinin eşyaları araçlara yüklenirken, dışarı çıkan Can Polat silahlı saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın uzun süre bölgede beklediği ve çevreyi gözlemlediği öne sürüldü. Olay anında peş peşe silah sesleri duyulurken, ağır yaralanan Can Polat ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Can Polat kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Olay yerinde elde edilen deliller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, saldırının ardından kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahsın suç aleti olduğu belirtilen silahla birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

DİLAN POLAT CAN POLAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat Can Polat olayı, Alaçatı’da meydana gelen ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı ifade etmektedir.

Olay sırasında Dilan Polat ve Engin Polat’ın bölgede tatilde bulunduğu, Can Polat’ın ise hem aile yakını hem de koruma görevi üstlendiği belirtildi. Tatilin son gününde yaşanan saldırı sonrasında Can Polat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesi ve emniyet birimlerinin çalışmaları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Dilan Polat’ın olayın hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündeme geldi. Polat, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattığı bir video yayımladı. Söz konusu paylaşım daha sonra hesabından kaldırıldı.

OLAYIN ARDINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet birimleri ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın hazırlık aşaması, saldırının gerçekleştirilme şekli ve olası bağlantılar detaylı biçimde inceleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

CAN POLAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre olayın şüphelisi olarak 2003 doğumlu S.A. gözaltına alındı.

İzmir Valiliği’nin açıklamasında, şüphelinin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandığı belirtildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın detayları savcılık ve emniyet birimleri tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, zanlının emniyette verdiği ifadede bazı iddialarda bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin resmi soruşturma süreci devam ettiğinden, nihai değerlendirme yargı makamları tarafından yapılacak.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası bölge genelinde çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın izini kısa sürede sürdü. Güvenlik kameraları, saha araştırmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Şüpheli, suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı.

ENGİN POLAT AİLESİNE DALTONLAR MI SALDIRDI?

Soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri, saldırının kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki bilgiler oldu.

Gazeteci Seyhan Avşar tarafından aktarılan bilgilere göre, gözaltındaki zanlının ifadesinde eylem talimatını söz konusu suç örgütünden aldığını öne sürdüğü iddia edildi.

Aynı iddialarda, saldırının asıl hedefinin Engin Polat olduğu ancak güvenlik önlemleri nedeniyle hedef değişikliğine gidildiğinin ileri sürüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte bu bilgiler, soruşturma dosyasına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar kapsamında değerlendirilmekte olup, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yargı süreci nihai belirleyici olacaktır.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında, saldırıyı planladığı öne sürülen kişilerin Polat ailesinin konumunu sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit ettiği iddiası da yer aldı.

İddialara göre ailenin Alaçatı’daki konumu, Dilan Polat tarafından yapılan paylaşımlar üzerinden belirlendi.