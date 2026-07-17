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Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerin boş kaldığı yönündeki iddialara turizm sektörü temsilcileri yanıt verdi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı'daki otellerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ise Çeşme genelinde doluluk oranının yüzde 80-90 seviyesinde olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerin boş kaldığı yönündeki iddialara turizmcilerden yanıt geldi. Sektör temsilcileri, bölgedeki doluluk oranının yüzde 80 ile 90 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Çeşme'deki otellerde doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü yönündeki iddialara, turizm sektörü temsilcilerinden yanıt geldi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı'daki otellerin doluluk oranının yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ise Çeşme genelinde otel doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90 seviyesinde olduğunu belirterek, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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