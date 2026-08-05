Haberler

Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti

Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti Haber Videosunu İzle
Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kayıt sırasında kullanılan "Bülent Ersoy'a bak, canavara benziyor" ifadeleri sosyal medyada tepki çekerken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzlediğim videoda Ersoy'un kalabalık arasında güvenlik eşliğinde ilerlediği, çevredeki vatandaşların ise sanatçıyı cep telefonlarıyla görüntülediği görülüyor.

KULLANDIĞI SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntü kaydı sırasında bir kişinin, " Bülent Ersoy'a bak, canavara benziyor." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Söz konusu görüntüler kısa sürede farklı platformlarda paylaşılırken, birçok kullanıcı bu ifadeleri saygısız ve kırıcı bularak tepki gösterdi.

SAHNEYE ÇIKMAK İÇİN MEKÂNA GİDİYORDU

Videoda Bülent Ersoy'un sahne alacağı mekâna doğru ilerlediği, çevrede yoğun ilginin bulunduğu görülüyor. Olayla ilgili Ersoy cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu

Kümesi kontrol etmeye gitti, gördüğü manzara yürek burktu
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında

Tarihi mezarlığa yaptığı saygısızlık yanına kar kalmadı
Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

Rihanna'dan sevgilisiyle ateşli dans! Bu bakışlar videoya damga vurdu