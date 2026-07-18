Mahmut Orhan'dan Alaçatı pazarında sürpriz performans

Dünya çapında birçok prestijli müzik festivalinde sahne alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü DJ Mahmut Orhan, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Alaçatı semt pazarında sıra dışı bir performansa imza attı.

Geçtiğimiz aylarda memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde gerçekleştirdiği sahne performansıyla uzun süre adından söz ettiren 33 yaşındaki Mahmut Orhan, sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü DJ, bu kez ekipmanlarını Alaçatı semt pazarında bir iç giyim tezgahının önüne kurdu. Pazar alışverişi yapan vatandaşların ve esnafın şaşkın bakışları arasında çalmaya başlayan Orhan, kısa sürede 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Pazar yerini adeta bir festival alanına çeviren ünlü isim, aralarında 'Şaşkın'ın da bulunduğu sevilen hit parçalarını çalarak etraftakilere unutulmaz anlar yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve tempoya ayak uydurduğu o renkli anlar, Mahmut Orhan tarafından kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak binlerce beğeni topladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı