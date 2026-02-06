Haberler

İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle doluluk oranlarını artırdı. Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 14'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 46'ya yükseldi. Su kesintileri devam ediyor.

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.

Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.

Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler