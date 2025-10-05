Haberler

İmren Alaçatıspor 5-0 Yenilerek Haftayı 7. Sırada Tamamladı

İmren Alaçatıspor 5-0 Yenilerek Haftayı 7. Sırada Tamamladı
İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda İmren Alaçatıspor, Balçova Termalspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek 7. sırada yer aldı. İkinci yarıda açılan farkla karşılaşmayı kaybeden Alaçatıspor, bir sonraki maçında Güzelbahçe FSK'yı konuk edecek.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 2. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Balçova Termalspor karşısında sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Talha Kadir Öztürk'ün golüyle 1-0 geriye düşen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Balçova Termal, 52. dakikada Fatih Kömür, 60. ve 73. dakikalarda Egehan Doğandemir ve 90. dakikada Efe Yavman'ın golleriyle farkı açarak maçı 5-0 kazandı.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, haftayı 7. sırada tamamladı. Alaçatı ekibi, 12 Ekim Pazar günü saat 15.00'te sahasında Güzelbahçe FSK'yı konuk edecek. - İZMİR

