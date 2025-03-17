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Çocuklar Sörf ile Yeni Bir Deneyim Yaşadı

Çocuklar Sörf ile Yeni Bir Deneyim Yaşadı
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Alaçatı Turizm Derneği'nin Bridge of Hope projesi kapsamında Ukrayna'dan gelen 25 çocuk ve anneleri, Çeşme'de sörf yapma fırsatı buldu. Proje, savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak ve yeni deneyimler edinmek isteyen çocuklara müzik ile destek sundu.

Alaçatı Turizm Derneğinin Bridge of Hope projesi kapsamında, Ukrayna'nın Sumi bölgesinden gelen 25 çocuk ve anneleri, Çeşme'de hem moral buldu hem de hayatlarında ilk kez sörf yapma fırsatı yakaladı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje, savaşın etkilerinden uzaklaşmak ve yeni deneyimler edinmek isteyen çocuklara unutulmaz anlar sundu. Etkinliklerin en dikkat çeken yanı, Active Sörf Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen sörf eğitimi oldu. Mustafa Boran Durgun'un rehberliğinde düzenlenen eğitimlerde, çocuklar ve anneleri önce karada temel teknikleri öğrendi. Denge, doğru duruş ve tahtayı kontrol etme konularında verilen teorik bilgilerin ardından, sıra suya çıkmaya geldi. İlk kez sörf tahtasıyla denize açılan çocuklar, başlangıçta heyecan ve tedirginlik yaşasa da kısa sürede dalgalarla uyum sağlamayı başardı. Eğitmenlerin yönlendirmesiyle ayakta durmayı öğrenen çocuklar, suda özgürce kaymanın keyfini yaşadı.

Eğitim süresince katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşarken, su sporlarıyla tanışmanın mutluluğunu paylaştılar. Çeşme'nin masmavi sularında gerçekleşen bu deneyim, çocuklar için unutulmaz bir anıya dönüştü. Birçoğu için hayatlarında ilk kez sörf yapmak, kendilerine olan güvenlerini artırırken, yeni bir spora adım atmaları için de ilham kaynağı oldu.

Bridge of Hope projesi, sadece moral ve destek sağlamakla kalmayıp, çocuklara yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayarak unutulmaz bir deneyim sundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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