Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal'dan ailece tatil molası

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarını net bir dille yalanlayarak mutlu evliliklerini sürdürüyor. Ekranların sevilen oyuncusu Kenan İmirzalioğlu ve güzel eşi Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte tatil için İzmir Alaçatı'yı tercih etti. Gün boyu denize giren, sahilde vakit geçiren ve güneşlenen ünlü çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Sinem Kobal, küçük kızıyla birlikte denize girerek serinledi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun su içindeki neşeli halleri beğeni topladı. Gazete Magazin'den Mustafa Ağdağ'ın haberine göre, Kenan İmirzalioğlu ise kızını kucağına alarak sahilde zaman geçirdi, ardından ailesiyle şezlonglarda güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan İmirzalioğlu–Kobal ailesi, doğal halleri ve samimiyetleriyle yine gündem oldu. Tatil anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.