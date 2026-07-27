Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu kez ekran performansıyla değil, yaptığı yeni işle gündeme geldi. Yaz sezonunu Alaçatı’da geçiren Mola, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı bir alana adım attı.

Ünlü oyuncu, arkadaşı Bengi Apak ile birlikte açtığı işletmesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mekandan görüntüler yayınlayan Mola, yeni adresini tanıtırken samimi açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında esprili ifadeler kullanan Ezgi Mola, “ Mekan benim, reklam yüzüm de ben olabilirim sanırım” sözleriyle dikkat çekti.

Mola’nın doğal tavırlarıyla yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi gördü. Oyunculuğuyla tanınan ünlü isim, bu kez girişimci yönüyle dikkat çekti. Yaz döneminde işletmesiyle de yakından ilgilenecek olan Mola, kariyerindeki farklı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com