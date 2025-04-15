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Alaçatıspor Basketbol Takımı Kuruldu

Alaçatıspor Basketbol Takımı Kuruldu
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İmren Alaçatıspor Kulübü, altyapı hamleleri çerçevesinde basketbol takımını kurduğunu duyurdu. Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, bu adımın çocukların spora olan ilgisi ve hayallerinden ilham alınarak atıldığını belirtti.

İmren Alaçatıspor Kulübü, altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek basketbolda da iddiasını ortaya koydu. Kulüp Başkanı Ozan Gençalp tarafından taraftarlara yapılan duyuruda, Alaçatıspor Basketbol Takımı'nın kurulduğu müjdesi verildi.

Başkan Gençalp açıklamasında, çocukların spora olan ilgisi ve hayallerinden ilham alınarak bu adımın atıldığını belirtti. Amacın sadece yetenekli sporcular yetiştirmek olmadığını vurgulayan Gençalp, özgüveni yüksek, takım ruhunu benimsemiş sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alaçatı'nın ruhunu potaya da taşımak istediklerini belirten Gençalp, "Bu yolculukta en büyük gücümüz siz sevgili taraftarlarımız olacaksınız. Desteğinizle, alkışınızla, inancınızla… Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!" sözleriyle camiaya çağrıda bulundu.

Yeni kurulan basketbol takımına başarılar dileyen kulüp yönetimi, çocuklara sporla dolu bir gelecek sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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