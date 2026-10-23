Karayolları bültenine göre birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olmalı

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılırken sürücülerin uyarılara riayet etmeleri önem taşıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'ndaki Çeşme gişelerinde hasarlı altyapının yenilenmesi nedeniyle 00.00-08.00 saatlerinde İzmir istikametinde Ovacık- Alaçatı kavşakları trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Alaçatı ve Ovacık kavşaklarından D-300 kara yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA