Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karayolları bültenine göre birçok güzergahta çalışma var, sürücüler dikkatli olmalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme gişelerinde 00.00-08.00 saatlerinde İzmir istikametinde Ovacık-Alaçatı kavşakları trafiğe kapatılacak.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılırken sürücülerin uyarılara riayet etmeleri önem taşıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'ndaki Çeşme gişelerinde hasarlı altyapının yenilenmesi nedeniyle 00.00-08.00 saatlerinde İzmir istikametinde Ovacık- Alaçatı kavşakları trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Alaçatı ve Ovacık kavşaklarından D-300 kara yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Beşiktaş taraftarından görsel şölen

Maça damga vuran şölen!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Eski dünürü de fon soruşturmasında aranıyor! Mal varlıkları donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürü çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Prensin kayınpederine iğrenç suçlama

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum