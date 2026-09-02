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Çeşme'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, karada mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla 8'i çocuk 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

31 Ağustos saat 21.30 sıralarında Alaçatı Bozalan mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bölgede ortak bir çalışma yürütüldü. Karada mahsur kaldıkları tespit edilen ve aralarında 8 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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