Alaçatı'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı
İzmir'in Alaçatı Mahallesi'nde kapalı bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı ancak mekanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde kapalı durumdaki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kapalı durumdaki mekana tabancayla ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerde tehdit içerikli sözlerle mekana ateş açıldığı anların yer aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

