Alaçatıspor Tarihinde Bir İlk: U14 ve U16 Takımları Basketbol Liglerine Katılıyor

Alaçatıspor Tarihinde Bir İlk: U14 ve U16 Takımları Basketbol Liglerine Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçatıspor, U14 ve U16 takımlarıyla basketbol liglerine katılarak önemli bir adım atıyor. Kulüp yöneticileri, genç sporcuların sadece basketbol oynamayacaklarını, aynı zamanda disiplin ve dayanışmayı öğrenerek geleceğe hazırlık yapacaklarını belirtti.

Alaçatı spor, tarihinde ilk kez basketbol liglerine U14 ve U16 takımlarıyla katılıyor. Kulüp yöneticileri, bu adımı yıllardır hayalini kurdukları bir projenin hayata geçmesi olarak nitelendirdi.

Genç sporcular, Alaçatı formasını taşıyarak hem basketbol sahasında mücadele edecek hem de takım ruhu, disiplin ve dayanışmayı öğrenecek. Alaçatı spor Kulübü yöneticileri, "Bu çocuklar sadece basketbol oynamayacak, aynı zamanda geleceğe atılmış en büyük adımlarımızdan birini temsil edecek. Onlar sahada ter dökerken biz de tribünde onların arkasında olacağız" açıklamasında bulundu.

Alaçatı spor Kulübü yöneticileri, basketboldaki bu yeni başlangıcın sadece spor alanında değil, Alaçatı'nın enerjisini yansıtan bir kültür adımı olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bu yolculuk daha yeni başlıyor, daha nicelerine hazır olun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çanakkale'de çıkan orman yangını büyüdü! 5 köy tahliye edildi

O kentimiz yeniden alevlerin ortasında kaldı! 5 köy tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.