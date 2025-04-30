Çeşme Ziraat Odasından Yerel Ürün Tanıtımı

Çeşme Ziraat Odası, ilçenin sahip olduğu tarımsal çeşitliliği ve yerel ürün zenginliğini tanıtmak amacıyla özel bir tanıtım dergisi hazırladı. 14. Alaçatı Ot Festivali öncesinde basılan ve festival süresince ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılan dergide, bölgeye özgü pek çok ürün detaylı biçimde ele alındı.

Dergide, Çeşme'nin doğasında kendiliğinden yetişen 20 yenilebilir otun yanı sıra, Çeşme anasonu, sakız enginarı, coğrafi işaretli Çeşme kavunu, Çeşme limonu, Çeşme mandalinası, beyaz soğan, kara kılçık buğdayı, Germiyan ekmeği ve hurma zeytini gibi ürünler yer aldı. Ayrıca coğrafi işaretli sakız ağacı gibi bölgeye özgü değerler de tanıtıldı.

"Çeşme sadece turizm değil, aynı zamanda tarım memleketidir"

Çeşme Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Özer, derginin amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, Çeşme'nin sadece denizi ve rüzgarıyla değil, aynı zamanda üretim kültürü ve bereketli topraklarıyla da öne çıkan bir yer olduğunu vurguladı. Özer, "Çeşme denince çoğu kişinin aklına turizm gelir. Ancak bizler için burası, toprağın bereketiyle, üreticinin emeğiyle, geçmişin bilgeliğiyle yoğrulmuş bir üretim coğrafyasıdır. Dergiyle amacımız, bu zenginliği görünür kılmak, gençleri tarıma teşvik etmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemektir" dedi.

Festivalin, üreticiler ile tüketicileri bir araya getirdiğini belirten Özer, etkinliğin yerel ürünlerin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Alaçatı Ot Festivali, tarımı turizmle buluşturan, yerel ürünlerimizi ve mutfağımızı tanıtma fırsatı sunan çok değerli bir organizasyon. Bizler de Ziraat Odası olarak, bu vesileyle toprağımıza, üreticimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir yerin gerçek zenginliği, toprağına değer katan insanlarla ölçülür" diye belirtti. - İZMİR