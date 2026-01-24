Haberler

Çeşme'de sağanak etkili oldu; pazaryeri ve mezarlık su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, Alaçatı Pazarı ve Hacı Memiş Kabristanlığı'nda su baskınlarına neden oldu. Alışveriş yapanlar ve esnaf zor anlar yaşarken, mahalleliler altyapı ve drenaj çalışması talep etti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alaçatı Pazarı ile Hacı Memiş Kabristanlığı sular altında kaldı.

Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Alaçatı Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yağmur sularıyla doldu. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Hacı Memiş Kabristanlığı'nda da su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Mahalleliler benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bölgede altyapı ve drenaj çalışması yapılmasını talep etti.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Sneijder'in sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti

Sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti