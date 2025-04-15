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Çeşme'de Turizm Haftası Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Başladı

Çeşme'de Turizm Haftası Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Başladı
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Çeşme'de düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Kutlamalarda Alaçatı Turizm Derneği Başkanı konuşma yaptı, ödüller verildi ve çeşitli sanat gösterileri yapıldı.

Çeşme'de Turizm Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı. Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal gerçekleştirdi. Ünsal, turizmin kültürleri buluşturan bir yaşam biçimi olduğunu vurgularken, sürdürülebilir turizm için yerel iş birliklerinin ve kolektif aklın önemine dikkat çekti. Temsili flambe ateşi, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından yakıldı. Etkinlik kapsamında Kaymakam Maraşlı, uluslararası gastronomi yarışmalarında madalya kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Programda ayrıca halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni toplarken; havlu ve pasta dekorasyonu, peçete katlama, kahve ve kokteyl hazırlama gibi alanlara özgü etkileyici sunumlar gerçekleştirildi.

Kutlamalar, katılımcılara sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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