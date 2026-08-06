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İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı

İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı Haber Videosunu İzle
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı
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İzmir’in tatil cenneti Alaçatı’da yaşanan aşırı yoğunluk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle gündeme oturdu. Dar sokaklardaki iğne atsan yere düşmeyen kalabalığı kaydeden tatilci, "Alaçatı’ya gelmeyi düşünüyorsanız bir daha düşünün" sözleriyle beldedeki son durumu gözler önüne serdi.

İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme Alaçatı’da tatil sezonunun en hareketli günleri yaşanıyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tatilcilerin akınına uğrayan gözde beldede, akşam saatlerinde adeta insan seli yaşanıyor.

TARİHİ TAŞ SOKAKLARDA YÜRÜMEK İMKANSIZ HALE GELDİ 

Alaçatı’nın simgesi haline gelen meşhur dar ve taş döşeli sokaklarında kalabalık nedeniyle adım atacak yer kalmadı. İğne atsan yere düşmeyecek raddeye gelen insan yoğunluğu, sokaklarda yürümeyi dahi imkansız hale getirdi. Eğlence mekanlarının, restoranların ve butik dükkanların yoğunlukta olduğu ana caddelerde turistler santim santim ilerlemek zorunda kaldı.

TATİLCİDEN UYARI: GELMEYİ DÜŞÜNÜYORSANIZ BİR DAHA DÜŞÜNÜN 

Beldedeki aşırı kalabalığı ve yürümekte güçlük çeken insan kalabalığını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydeden bir tatilci, sosyal medyada gündem olan görüntülere imza attı. Sokakların son halini gözler önüne seren vatandaş, çektiği videoda "Alaçatı’ya gelmeyi düşünüyorsanız bir daha düşünün..." sözleriyle durumun özetini yaptı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

MEKANLARDA KUYRUK, SOKAKLARDA İNSAN SELİ 

İşletmelerin kapılarında uzun rezervasyon ve sıra kuyrukları oluşurken, dondurmacılardan hediyelik eşyacılara kadar her noktanın önü dolup taştı. Gece geç saatlere kadar devam eden bu yoğunluğa ve adım atmakta zorlanılmasına rağmen, Alaçatı'nın kendine has canlı ve tempolu tatil atmosferi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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