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İzmir Çeşme'de kavgada vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, 2 şüpheli gözaltında

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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir kadın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurularak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı; kaçan şüpheliler Urla'da suç aleti tabancayla yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Pınar Güneş tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M. Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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