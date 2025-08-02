Mustafa Aksakallı'nın vurulduğu mekanda yaşanan kaos kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın sahibi olduğu eğlence mekânında dün gece korku dolu anlar yaşandı. Mekânda eğlenen müşteriler, çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesiyle birlikte büyük panik yaşadı. Ayağından vurulan Aksakallı hastaneye kaldırılırken, müşteriler masaların altına saklandı, kimileri ise can havliyle duvardan atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAŞKINLIKLA BAŞLAYAN GECE KURŞUNLA BİTTİ

İddiaya göre, organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin oğlu M.E.A. ve arkadaşı H.K.A., mekâna alkol aldıktan sonra geldi. Çevreye rahatsızlık veren ikiliye işletmeci Mustafa Aksakallı doğrudan müdahale etti. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada şüphelilerden biri silahını çekerek etrafa rastgele ateş açtı.

MÜŞTERİLER CANLARINI ZOR KURTARDI

Kurşunların hedefi olan Mustafa Aksakallı ayağından yaralanırken, mekândaki müşteriler büyük bir korku yaşadı. Görüntülere göre birçok kişi silah sesleriyle birlikte masaların altına saklandı; bazıları ise duvardan atlayarak kaçtı. Çevrede bulunan birkaç müşteri, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralar aldı.

SALDIRGANLAR KAÇAMADAN YAKALANDI

Olay sonrası hızla harekete geçen polis ekipleri, saldırganları kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, liderliğini M.T.A. adlı kişinin yaptığı organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mekânda yaşanan dehşet anlarının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLARDI

Mustafa Aksakallı, kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Ezgi Mola ile 2023 yılında evlenmiş, çiftin bu evliliği oğulları Can'ın doğumuyla taçlanmıştı. Ancak birliktelikleri uzun sürmemiş ve çift kısa süre önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanmanın ardından Aksakallı, işletmeciliğini yaptığı Alaçatı'daki bu mekânla gündeme gelmeye devam ediyordu.