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Sağlık Spor, Voleybol Turnuvası Şampiyonu

Sağlık Spor, Voleybol Turnuvası Şampiyonu
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Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde Sağlık Spor, Alaçatı Tenis Kulübü'nü 3-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu. Final karşılaşmasını protokol üyeleri de takip etti.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde Sağlık Spor, rakibi Alaçatı Tenis Kulübüne set vermeden 3-0'lık skorla ezici bir üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde Sağlık Spor ile Alaçatı Tenis Kulübü karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasını protokol üyeleri de ilgiyle takip etti. Çeşme İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cihan Aslan, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Osman Kıyak ve Müdür Yardımcısı Sultan Ateş müsabakayı yerinden izledi.

Büyük bir heyecana sahne olan finalde, Sağlık Spor rakibine set vermeden 3-0'lık skorla ezici bir üstünlük sağlayarak turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupası, mücadeleyi tribünden takip eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı tarafından Sağlık Spor takımına takdim edildi. Maraşlı, turnuvaya katılan tüm takımlara ve seyircilere teşekkür ederek iki finalist takımı da centilmence mücadelelerinden ötürü tebrik etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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