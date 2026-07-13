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Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi

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Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi
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Alaçatı'da alışverişe çıkan Acun Ilıcalı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü televizyoncuyu görüntülemek isteyen vatandaşlar mağaza önünde izdiham oluşturdu.

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yaz tatili için tercih ettiği İzmir’in en bilinen tatil beldelerinden Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi kendine has klasik siyah tişört kombininden vazgeçmediği görülen ünlü televizyoncunun, alışveriş yaptığı mağazanın kapısında izdiham oluştu.

Kaynak: Haberler.com
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