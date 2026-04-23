Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 15'inci kez düzenlenen ve bu yıl ilk defa uluslararası gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 20-26 Nisan tarihleri arasında 'Köklerden Dünyaya' temasıyla ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla gerçekleştiriliyor. 20 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali'nin dördüncü günü kortej oluşturuldu.

Çamlık Yol'dan başlayıp festival girişinde son bulan kortejde çiçeklerle süslenmiş arabalar, motorlar, palyaçolar ve ilginç kostümlü vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de korteji izleyen vatandaşları selamladı.

'FESTİVALLER BÖLGEYE CAN SUYU OLUYOR'

Alaçatı Ot Festivali'yle ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Festivalimizin 15'inci yılı ama bu yıl ilk kez uluslararası ünvanını almaya hak kazandık. Bunu da gastronomi odağını biraz daha ön plana çıkararak, hem liseler arası şeflerimizin, gastronomi okuyan üniversite öğrencilerimizin yarışmalarıyla, Ege Bölgesi'nin otlarıyla çok özgün tariflere tanıklık ediyoruz. 23 Nisan dolayısıyla minik şeflerimizin yemek yarışması vardı ve çok keyifli geçti. 3-8 yaş arası birçok çocuğumuz profesyonel şeflerle yemek yaptılar, bizler adına çok mutluluk verici bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Festivallerin bölge ekonomileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, "Çeşme gibi sezonu kısa dönemli olan bölgelerde, sezon dışı yapılan bu tip festivaller bölgeye, turizmciye, esnafa, pazarcılarımıza kadın üreticilerimize can suyu oluyor. Bir de bölgemizin çok değerli mutfağını dünyaya tanıtma imkanımız oluyor" dedi.

'KATILIM YOĞUN'

Geçen hafta okullarda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle konser ve eğlenceli etkinlikleri ileri tarihe ertelediklerini aktaran Denizli, "Bu tip dönemlerde özellikle ülkemizin dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu ve üzücü olayların gölgesinde kalan zamanlarda dayanışma için bizlerin de eğlenceli olan şeyleri biraz azaltmamız gerekti. Ancak geleneksel Alaçatı Ot Festivali kortejimiz saat 14.00'te yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Çeşme'ye akın ediyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.

Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün milli bayram, okullarımızın ve iş yerlerinin tatil olması sebebiyle katılım oldukça yoğun. Hafta sonu otellerimizin dolu olduğu haberleri geliyor. İlk defa dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 23 ülkeden 50 şefimiz burada olacak. Bu Alaçatı Ot Festivali'nde ilk kez yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler yarın burada çok önemli yarışmalara imza atacaklar. Şefler de belki de ilk defa Ege mutfağını deneyimleyecek, Ege otlarının tarifiyle yemek yapacaklar. Onlar için de bölgemiz için de büyük bir yenilik. Yemek yarışmalarının ön plana çıktığı, eğlencenin ve sürprizlerin tam gaz devam ettiği nice ot festivallerimiz olacak ama bu yıl en önemlisi festivalin uluslararası olması."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı