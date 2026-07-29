Haberler

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi Haber Videosunu İzle
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çocuklarıyla çıktığı yurt dışı tatilinin dönüşünde soluğu Çeşme'de aldı. Şıkel, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mertcan Tunca ile Alaçatı sokaklarında ilk kez el ele kameralara yansıdı.

Emre Altuğ ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan 47 yaşındaki başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, yaz tatilinin bir bölümünü çocuklarıyla birlikte yurt dışında geçirdi. Tatil boyunca yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim, Türkiye'ye döner dönmez Çeşme'nin yolunu tuttu.

TATİL DÖNÜŞÜ SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANINDA ALDI

Yurt dışı tatilini tamamlayan Şıkel, aradaki mesafeye son vererek doğrudan bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Mertcan Tunca'nın yanına gitti.

ALAÇATI SOKAKLARINDA ROMANTİK YÜRÜYÜŞ

Gözlerden uzak yaşadıkları beraberlikleriyle bilinen Çağla Şıkel ve iş insanı Mertcan Tunca, Alaçatı sokaklarında ilk kez el ele objektiflere takıldı.

Çeşme'nin kalabalık sokaklarında romantik bir yürüyüş yapan ünlü çift, karşılarında gazetecileri görünce kısa bir röportaj verdi. Soruları yanıtlayan ikili, daha sonra el ele yürümeye devam ederek Alaçatı sokaklarında gözden kayboldu.

Kaynak: Haberler.com
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Buda tost tedirmiş belli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ünlü ile takılan iş adamları genelde çabuk batar ünlüye para yetiştiremez ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...
İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran senaryo! Erdoğan'ı işaret ettiler
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, gördüğü manzara karşısında donakaldı
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

Parasız kalan bilim insanları cinsel içerikli sitede hesap açtı