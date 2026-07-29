Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çocuklarıyla çıktığı yurt dışı tatilinin dönüşünde soluğu Çeşme'de aldı. Şıkel, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mertcan Tunca ile Alaçatı sokaklarında ilk kez el ele kameralara yansıdı.
Emre Altuğ ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan 47 yaşındaki başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, yaz tatilinin bir bölümünü çocuklarıyla birlikte yurt dışında geçirdi. Tatil boyunca yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim, Türkiye'ye döner dönmez Çeşme'nin yolunu tuttu.
TATİL DÖNÜŞÜ SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANINDA ALDI
Yurt dışı tatilini tamamlayan Şıkel, aradaki mesafeye son vererek doğrudan bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Mertcan Tunca'nın yanına gitti.
ALAÇATI SOKAKLARINDA ROMANTİK YÜRÜYÜŞ
Gözlerden uzak yaşadıkları beraberlikleriyle bilinen Çağla Şıkel ve iş insanı Mertcan Tunca, Alaçatı sokaklarında ilk kez el ele objektiflere takıldı.
Çeşme'nin kalabalık sokaklarında romantik bir yürüyüş yapan ünlü çift, karşılarında gazetecileri görünce kısa bir röportaj verdi. Soruları yanıtlayan ikili, daha sonra el ele yürümeye devam ederek Alaçatı sokaklarında gözden kayboldu.