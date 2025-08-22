Genç kadın, araçlara aldırış etmeden yol ortasında dans etti

Çeşme Alaçatı'da seyir halindeki bir otomobilden kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Genç bir kadın yanından geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında dakikalarca dans etti.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Seyir halindeki bir araçtan çekilen videoda, genç kadının yol ortasında dans ettiği anlar dikkat çekti.

MÜZİĞİN RİTMİNE KAPILDI

Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen genç kadın, yol ortasında müziğin ritmine kapılarak dakikalarca dans etti. Trafiğin yoğun olduğu sırada kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kimi kullanıcılar genç kadının özgüvenini övgüyle karşılarken, kimileri ise trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştirdi. O anlar binlerce kez paylaşılırken, Alaçatı'nın gündemine oturdu.

