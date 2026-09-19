Haberler

Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü kitaplaştırıldı, İzmir Alaçatı'da imza günü düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü kitaplaştırıldı, İzmir Alaçatı'da imza günü düzenlendi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aykut Mutlu'nun mimarlıktan sanata ve siyasete uzanan yaşam öyküsü kitaplaştırıldı. Kitap, Mutlu'nun yurt dışı deneyimlerini ve Demirel, Ecevit gibi isimlerle ilişkilerini okurla buluştururken Mutlu, İzmir Alaçatı'da imza gününde okurlarıyla buluştu.

(İZMİR) - Mimarlıktan baleye, sanattan siyasete uzanan ve farklı dönemlerden önemli isimlerle kurulan dostluklarla şekillenen Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü kitaplaştırıldı. Mimarlık ve inşaat dünyasının yanı sıra genç Cumhuriyet'in değişim sürecine de ışık tutan kitap, Mutlu'nun sıra dışı yaşamından anıları okurla buluşturuyor.

Aykut Mutlu'nun yaşam öyküsü, farklı dönemlere ve birbirinden ilginç insanlara uzanan anılarla kitaplaştırıldı. Mimarlık eğitimi için Viyana'ya giden Mutlu'nun; Almanya'da baraj inşaatında çalışmaktan Paris'te bir mimarlık ofisinde mesleki deneyim kazanmaya, İsveç ormanlarında odunculuk yapmaktan Hanzade Sultan ve Neslişah Sultan ile dostluğuna uzanan anıları içeriyor.

Mutlu'nun sanat dünyasıyla ilişkisi de kitapta önemli bir yer tutuyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin ilk diplomalı kadın ressamları arasında gösterilen Güzin Duran ile ressam Fahrelnisa Zeyd'in okul arkadaşı olan halası Belkıs Mustafa'nın eserlerine sahip çıkması, bu ilişkinin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor. Mutlu'nun ünlü ressam Henri Matisse'in evinde kalması da kitapta yer alan anılar arasında bulunuyor. Kitapta Mutlu'nun siyasi ve toplumsal yaşamın farklı isimleriyle kurduğu ilişkiler de anlatılıyor. Süleyman Demirel'le dostluğu, Bülent Ecevit'le dayanışması ve Erdal İnönü'ye verdiği siyasi tavsiyelerin yanı sıra Turgut Özal dönemine ilişkin anıları da kitapta yer alıyor.

Kitapta, farklı görüşlere sahip kişilerle kurulan dostluklar ve yaşanan deneyimler üzerinden dönemin sosyal ve siyasi atmosferine ilişkin anılara da yer veriliyor. Aykut Mutlu'nun yaşamını anlatan kitap, inşaat sektörü ve mimarlık çevresinin yanı sıra genç Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki değişim ve gelişim sürecini merak eden, bu süreçte rol oynayan insanları tanımak isteyen okurlara da hitap ediyor.

Aykut Mutlu, yaşam öyküsünün anlatıldığı kitabı için İzmir Alaçatı'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti