Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025: Zorlu Şartlarda Heyecan Dolu Mücadele

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025, 49 tekne ve yaklaşık 200 yarışmacının katılımıyla nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Sert hava şartları ve dev dalgalar nedeniyle az sayıda balık yakalanırken, genel klasman şampiyonu Demirels ekibi oldu.

Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025, 19. yılında nefes kesici bir deniz şölenine dönüştü. 49 tekne ve yaklaşık 200 yarışmacı, IGFA kurallarına uygun şekilde Alaçatı açıklarında dev bluefin orkinosların peşine düştü.

Zorlu şartlar, az balık, büyük heyecan

Turnuva boyunca 2.5 metrelik dalgalarla boğuşan ekipler, Türkiye ve Yunanistan karasularının altışar mil açığında, 400 mil karelik uluslararası sularda mücadele etti. İlk gün yalnızca iki, ikinci gün ise tek balık yakalanabildi. Birçok dev orkinos oltaları kopararak derin maviliklere kaçtı.

İlk günün kahramanları

Espadon ekibi, 156 cm ve 63,2 kg'lık dev bluefin ile "En Büyük Balık" kategorisinde birinciliği elde etti. Bluefin Teos ekibi ise 142 cm ve 40,5 kg'lık balığıyla genel klasmanda ikinci sıraya yerleşti. 2-2,5 metrelik dalgalar arasında verilen mücadelede, Master Class kategorisinde ince misina ile yarışan Demirels ekibi 137 cm ve 40,6 kg'lık bluefin yakalayarak karaya çıkarılabilen tek balığı tuttu. Bu başarı, ekibe genel klasmanda şampiyonluk getirdi.

Altın kemer yeni sahibinde

2019'dan beri Tuna Masters Teos ve Alaçatı etaplarının toplam puanına göre verilen "Altın Kemer", bu yıl 1356 puanla Bluefin Teos ekibine geçti. Kupa, Raymarine Direktörü Ali Özdaş tarafından takdim edildi. Geçen yılın sahibi Yalı-35 ekibi, kemeri gururla devretti.

Sanatla taçlanan deniz tutkusu

Heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur'un tasarladığı dev metal orkinos heykeli, Alaçatı Marina'da sergilendi. Soyuğur, "İlham kaynağım balığın kendisi değil, buradaki insanların tutkusu oldu. O hırçınlığı ve dinamizmi heykelde yansıtmak istedim" dedi. Turnuva boyunca Port Alaçatı'da düzenlenen Happy Hour buluşmaları, yakalanan balıklarla hazırlanan özel lezzetler ve O Ses Türkiye'den Yansı'nın sahne performansı ile keyifli anlar yaşandı.

Yetkililerden mesajlar

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bülent Canatan, "19 yıl boyunca bu organizasyonun sürmesi büyük başarı. Sportif balıkçılığın yaygınlaşması için bu çaba çok kıymetli" dedi. Raymarine Direktörü Ali Özdaş ise, "Burada olmak bizim için hem gurur hem keyif. Nice turnuvalarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - İZMİR