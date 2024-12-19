Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Alaçatı Turizm Derneği 2024 Sezon Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi

Alaçatı Turizm Derneği 2024 Sezon Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçatı Turizm Derneği, 2024 turizm sezonu için sektör paydaşlarıyla bir toplantı düzenledi. Dernek Başkanı Kerem Ünsal, sürdürülebilir turizm ve uluslararası marka olma hedeflerine yönelik yapılan çalışmaları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel festivaller ve uluslararası organizasyonlara destekle turizm sezonunun 12 aya yayılması amaçlandığını açıkladı.

Alaçatı Turizm Derneği, sektör paydaşlarıyla 2024 yılı sezon değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çeşme'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı için sürdürülebilir turizmi önemsediklerini belirtti.

Sürdürülebilir turizm ve uluslararası bir marka haline gelmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ünsal, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sedat Kirt de turizm sezonunun 12 aya yayılabilmesi için yerel festivaller ve uluslararası organizasyonlara destek verildiğini anlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
img

ABD, 23 yıl sonra 4 dakikayla tarihe gömüldü
img

Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.