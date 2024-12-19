Alaçatı Turizm Derneği 2024 Sezon Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi

Alaçatı Turizm Derneği, sektör paydaşlarıyla 2024 yılı sezon değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çeşme'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı için sürdürülebilir turizmi önemsediklerini belirtti.

Sürdürülebilir turizm ve uluslararası bir marka haline gelmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ünsal, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sedat Kirt de turizm sezonunun 12 aya yayılabilmesi için yerel festivaller ve uluslararası organizasyonlara destek verildiğini anlattı.