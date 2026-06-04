İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tatil için bölgede bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Can Polat'ı öldüren S.A. kimdir, Daltonlar üyesi mi? Dilan Polat'ın koruması Can Polat neden vuruldu? Detaylar haberimizde.

ALAÇATI'DA TATİL KANA BULANDI

Olay, Alaçatı’da bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddialara göre tatillerini tamamlayarak bölgeden ayrılmaya hazırlanan Polat ailesinin eşyalarını araca taşımak için dışarı çıkan Can Polat, silahlı saldırının hedefi oldu.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırganın sabah saatlerinden itibaren bölgede beklediği ve ailenin hareketlerini takip ettiği öne sürüldü. Olay sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Can Polat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

CAN POLAT'A VURULMA OLAYI NEDİR?

Olayla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre saldırganın Can Polat’a doğrudan yöneldiği iddia edildi. Otel çevresindeki güvenlik kameralarının ve tanık ifadelerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

Saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüphelinin, emniyet ekiplerinin hızlı çalışması sonucunda kısa süre içerisinde yakalandığı bildirildi. Şüphelinin suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındığı açıklandı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2003 doğumlu S.A.'nın yakalandığı ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

CAN POLAT'I ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN S.A. KİMDİR, DOLTONLAR ÜYESİ Mİ?

Can Polat cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişinin 23 yaşındaki S.A. olduğu açıklandı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda şüphelinin kimliğine ilişkin detaylı bilgiler paylaşılmazken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre S.A.’nın emniyette verdiği ifadede eylem talimatını "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünden aldığını öne sürdüğü belirtildi. Ancak söz konusu iddiaların soruşturma makamlarınca kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımadığı ve adli sürecin devam ettiği unutulmamalıdır.

Bu nedenle mevcut aşamada S.A.’nın suç örgütü üyeliğine ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmadığı görülmektedir. Soruşturma sonucunda elde edilecek resmi bulgular ve yargı süreci, olayın tüm yönleriyle netleşmesini sağlayacaktır.

DİLAN POLAT'IN KORUMASI CAN POLAT NEDEN VURULDU?

Soruşturma sürecinde gündeme gelen en dikkat çekici iddialardan biri, saldırının asıl hedefinin Engin Polat olduğu yönündeki açıklamalar oldu.

Gazeteci Seyhan Avşar tarafından aktarılan bilgilere göre, gözaltındaki şüphelinin ifadesinde asıl hedefin Engin Polat olduğunu söylediği öne sürüldü. Aynı iddiaya göre, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle hedefe ulaşılamadığı ve bu nedenle aileye yakın bir isme yönelindiği belirtildi.

Öte yandan bu iddiaların resmi makamlar tarafından kesin olarak doğrulandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Soruşturmanın devam ettiği süreçte, olayın motivasyonuna ilişkin nihai değerlendirmelerin adli makamlar tarafından yapılması bekleniyor.

KONUMLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Olay sonrasında gündeme gelen bir diğer önemli detay ise saldırganların Polat ailesinin konumunu sosyal medya üzerinden takip ettiği yönündeki iddialar oldu.

İddialara göre ailenin Alaçatı’daki konumu, Dilan Polat tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit edildi. Soruşturma kapsamında bu iddiaların da incelendiği ve dijital verilerin değerlendirildiği öne sürülüyor.

Henüz resmi soruşturma makamları tarafından bu konuda kesinleşmiş bir açıklama yapılmış değil. Ancak sosyal medya paylaşımlarının güvenlik açısından oluşturabileceği riskler yeniden gündeme geldi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Valilik açıklamasında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği belirtildi. Olayın ardından savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatılırken, şüphelinin ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.

DİLAN POLAT'IN OLAY SONRASI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Can Polat’ın vurulmasının ardından Dilan Polat tarafından sosyal medyada yayınlanan video da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntülerde yaşanan olayın ardından büyük panik yaşandığı görülürken, Dilan Polat’ın yardım çağrısında bulunduğu ifadeler dikkat çekti. Daha sonra söz konusu paylaşımın sosyal medya hesabından kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay, hem sosyal medya kullanıcıları hem de kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Can Polat’ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Emniyet ve savcılık birimlerinin olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını devam ettirdiği bildiriliyor.