Çeşme'de Boğulma Olayı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Çeşme'de Boğulma Olayı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde denize giren 24 yaşındaki Şerif Bilen dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Bilen'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.30'da Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

O ilimizde heyelan korku yarattı! Zemin 12 metre yer değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.