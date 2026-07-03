Çeşme'de sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 1 Temmuz gecesi saat 01.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir teknenin motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ivedilikle 'KB-86' borda numaralı Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları neticesinde müdahale edilen tekne, içerisindeki 3 kişiyle birlikte güvenli bir şekilde Alaçatı Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Kurtarılan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı