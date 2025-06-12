Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

İzmir Alaçatı'da rezervasyonu olmasına rağmen başörtülü olduğu gerekçesiyle işletmeye alınmadığını iddia eden Gözde Şeyma, "Görevli, arkadaşımı içeri almayı kabul etti sonra beni görünce, 'içerisi yoğun, sizi alamayız' dedi. Bunun üzerin 'Tesettürlü olduğum için mi beni içeriye almak istemiyorsunuz' diye sordum. Oradaki hanımefendi ise, 'Kusura bakmayın, kurallarımız bu şekilde' dedi" diyerek işletmeden şikayetçi olduklarını söyledi.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ALINMADI" İDDİASI

İzmir Alaçatı'da bulunan bir işletme, Gözde Şeyma isimli kadının başörtülü olduğu gerekçesiyle içeri alınmadığı iddialarıyla gündeme geldi. Kadının içeri alınmaması ile ilgili sosyal medyada paylaşılan video ise birçok kez izlenerek tepkilere neden oldu.

İŞLETMEDEN YALANLAMA GELDİ

Bunun üzerine işletme yetkilileri, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Gözde Şeyma isimli kadının başörtüsü nedeniyle değil arkadaşı olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz nedeniyle içeri alınmadığını ileri sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Gözde Şeyma ve sosyal medya fenomeni arkadaşı İbrahim Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Gözde Şeyma, başörtülü olması nedeniyle işletmeye alınmadığını iddia ederek, işletmeden şikayetçi olduklarını söyledi.

"REZERVASYONUMUZA RAĞMEN 'İÇERİSİ YOĞUN' DEDİLER"

Şeyma, rezervasyonlarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bir gün öncesinden Gözde Şeyma adına bir rezervasyon yaptırdık. Ertesi gün, arkadaşım Bahar ile birlikte işletmeye gittik. Bahar arabadan indi ve rezervasyonun teyidi için gişeye yöneldi. Görevliler, adımıza yapılmış bir rezervasyonun olduğunu doğruladılar. O ana kadar ben görünürde yoktum, sadece Bahar vardı.

Yani, bizi içeri alacaklardı. Daha sonra ben de Bahar'ın yanına gittim. Bu sefer görevli, "Evet, Gözde Şeyma adına bir rezervasyon var ama içerisi yoğun, sizi alamayız' dedi. Bunun üzerine 'Tesettürlü olduğum için mi beni içeriye almak istemiyorsunuz?' diye sordum. Oradaki hanımefendi ise yalnızca, 'Kusura bakmayın, kurallarımız bu şekilde' demekle yetindi."

"BİZDEN SONRA 50-60 KİŞİ İÇERİ GİRDİ"

Başörtüsü nedeniyle işletmeye alınmadığını ileri süren Şeyma, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu olaydan sonra yaklaşık 40-50 dakika boyunca dışarıda bekledik ve içeriyi gözlemledik. Bize 'yoğunluk' bahanesiyle içeri alınmadığımız söylenmesine rağmen, bizden sonra gelen 50-60 kişinin içeri girdiğini, güler yüzle ağırlandığını gördük. Bu durum, içeri alınmamamın tek sebebinin başörtüm olduğunu açıkça ortaya koydu. Yanımızda bulunan İbrahim isimli arkadaşımız bu olayın tamamen dışındaydı. Zaten arabada bizi bekliyordu.

"KALABALIK DEĞİLDİK"

Aracını valeye vermemişti. Ben yanına giderek durumu anlattım. 'Beni başörtümden dolayı içeri almadılar' dedim. Bunun üzerine yalnızca yanımıza geldi ama yine olaya hiçbir şekilde karışmadı. Ayrıca belirtmek isterim ki rezervasyonumuz aslında dört kişilikti. Ancak plan değiştiği için sadece iki kadın olarak gitmiştik. Dolayısıyla kalabalık değildik, hiçbir sorun teşkil etmiyorduk.

Madem içerisi yoğundu, bizden sonra gelenleri neden güle oynaya içeri alındı? Hani ben neden alınmadım? Bu olayın ardından gerekli hukuki süreci başlattım. Çünkü kimse inancı, yaşam tarzı veya giyim kuşamı nedeniyle ötekileştirilmemeli. Bu tarz ayrımcı uygulamalar insanları inançlarından ve toplumsal aidiyetlerinden uzaklaştırıyor."

"BEN O GÜN MEKANA GİRİŞ YAPMAYACAKTIM"

İşletme çalışanın kendisine hakarette bulunduğuna değinen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Ben, o gün mekana giriş yapmayacaktım. Kapalı bir hanımefendi ile başı açık olan diğer hanımefendi birlikte içeriye gireceklerdi. Ben arabada kaldım. Valelere sorabilirlerse eğer, onlara da aracımı teslim etmediğimi ve araçtan hiç inmediğimi doğrulayacaklardır. Ta ki, başörtülü hanımefendinin içeriye alınmadığını duyana kadar. Bu olayla ilgili biz hukuki süreç başlattık ve jandarmaya şikayette bulunduk.

Jandarma da olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. O kayıtlar geldiğinde açıkça görülecek ki; o iki hanımefendi rezervasyon bölgesindeydi, ben ise arabada duruyordum. Bu durum, tüm objektif kanıtlarla ortadadır. Buna rağmen hala bu olayı çarpıtarak haber yapan ya da haksız yere karşı tarafı savunan kişiler hakkında da yasal işlem başlatacağız. Peki, sonra ne oldu? Yaklaşık 40 dakika sonra olay yerinde beliren bir beyefendi, olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen eline telefonunu alarak manipülasyon yapmaya başladı.

"19 MİLYON TAKİPÇİLİ ŞARLATAN"

Bir anda kamerayı açıp bana '19 milyon takipçili şarlatan' gibi bir hakarette bulundu. O sırada kapalı hanımefendiyi işaret ederek yine alaycı tavırlarla, "Sen gir, sen girme" gibi şeyler söyledi. Açıkçası bu alaycı ve küçümseyici tavır bizi çok üzdü. Eğer ben bu olayda bir manipülasyon yaptıysam, eğer mekanı küçük düşürecek bir söz sarf ettiysem, ya da olayın özünü çarpıtan tek bir cümle bile kurduysam, bugün yaşadığım şehri, ailemi, kariyerimi bırakır, bu ülkeyi terk ederim. Bu kadar netim" diye konuştu.