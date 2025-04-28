14. Alaçatı Ot Festivali Büyük İlgi Gördü

17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan 14. Alaçatı Ot Festivali, yoğun ilgi ve başarılı organizasyonuyla dikkat çekti. Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bu yılki organizasyonun şimdiye kadarki en başarılı Ot Festivali olduğunu söyledi. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de festivalin 2025 yaz sezonu öncesinde Çeşme esnafına moral verdiğini söyledi.

Festival tarihinin altı ay öncesinden duyurulduğunu ve tanıtım çalışmalarının erken başladığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Ünsal, etkinliğin başarısında bu planlamanın büyük rol oynadığını vurguladı. Ünsal ayrıca, standlarla ilgili alınan yeni kararların da festivalin kalitesini artırdığını ifade etti. Sadece Çeşme'de ikamet edenlere ücretsiz olarak tahsis edilen standlarda, festival temasına uygun olmayan ürünlere kesinlikle izin verilmedi. Ürünlerin denetimi, zabıta ekipleri tarafından sıkı şekilde gerçekleştirildi.

Festival boyunca yazı aratmayan hava şartlarının da etkisiyle büyük bir kalabalığın Alaçatı'ya akın ettiğini belirten Ünsal, "Emniyet ve zabıtanın desteğiyle tamamen sorunsuz, muhteşem bir festival yaşadık" dedi.

"Alaçatı'daki oteller tamamen doldu"

Turizm açısından da büyük katkı sağlayan festival süresince Alaçatı'daki otellerin tamamen dolduğunu aktaran Ünsal, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri doluluğun en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Hem yaya hem araç giriş-çıkışlarında ciddi bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Ünsal, festivalin Alaçatı ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Köfüncü, "Esnafımıza olumlu şekilde yansıdı"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de, organizasyonun başarısına vurgu yaparak, "Festival bu yıl daha organize, canlı ve programlıydı. Stantların düzenli yerleştirilmesi ve katılımcı sayısının dengeli tutulması, esnafımıza olumlu şekilde yansıdı" dedi.

"Esnafımıza büyük moral verdi"

Festival boyunca yaptığı gözlemler ve esnaflarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda hem Alaçatı hem de çevre bölgelerden gelen misafirlerin memnun ayrıldığını belirten Köfüncü, "İşlerin iyi gittiğini gördüm. Festivalin sezonun başlangıcına denk gelmesi, 2025 yaz sezonu için esnafımıza büyük moral verdi" diye konuştu.

"Festivalin bu denli görkemli geçmesi hepimizi mutlu etti"

Organizasyonun düzenli yapısına da dikkat çeken Köfüncü, "Stantların orantılı yerleştirilmesi, katılımcı dengesinin sağlanması ve genel atmosferin profesyonelliği beni ayrıca memnun etti. Türkiye çapında ün kazanmış bir festivalin bu denli görkemli geçmesi hepimizi mutlu etti. En önemlisi, bu başarının esnafın ekonomisine doğrudan katkı sağlaması oldu" ifadelerini kullandı.

Fiyat politikası uyarısı: Şeffaflık şart

Fiyat politikası konusunda da önemli uyarılarda bulunan Osman Köfüncü, esnaflara fiyatları makul seviyelerde tutmaları çağrısında bulundu. Köfüncü, "Sezon başında menülerde ve girişlerde fiyat bilgilerine yer vermek şeffaflık sağlar, müşterinin güvenini artırır. Bizler de artan giderler ve yüksek kiralarla mücadele ediyoruz. Ancak ahilik kültüründen gelen terbiyemiz ve dürüstlüğümüzle bu süreci atlatabileceğimize inanıyorum. Abartılı fiyatlardan kaçınmalı, sadece kendi performansımızla yarışmalıyız" dedi.

Köfüncü, konuşmasının sonunda tüm esnafa bol kazançlı, bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. - İZMİR