Çeşme Ildırı Bölgesindeki Orman Yangını Nedeniyle Trafik Kapandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşme Ildırı'daki orman yangını nedeniyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arasının trafiğe kapatıldığını açıkladı ve D300 Devlet Yolu'ndan alternatif trafiğin sağlandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arasının trafiğe kapatıldığını, trafiğin her iki yönde de D300 Devlet Yolu'ndan sağlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatılmış olup trafik her iki yönde de D300 Devlet Yolu'ndan sağlanmaktadır. İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 ayrı lokasyonda Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı; 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak; ilgili Bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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