İzmir'de Dilan-Engin Polat'ın kaldığı otel hangisi? Dilan-Engin Polat hangi otelde kaldı, hangi otelde saldırı oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin İzmir Alaçatı’da yaşadığı öne sürülen silahlı saldırı olayıyla ilgili yeni iddialar gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde koruma olduğu belirtilen Can Polat’ın vurulduğu öne sürülürken, olayın yaşandığı otel merak konusu oldu. “Dilan-Engin Polat hangi otelde kaldı?” ve “saldırı hangi otelde gerçekleşti?” soruları gündemde yer alırken, konuya ilişkin farklı paylaşımlar dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında…

OLAY NEDİR?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

CAN POLAT KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİLAN POLAT CANLI YAYIN AÇTI: HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, "Ne olur buraya polis, ambulans. Hayatımız zindan oldu. Can Polat'ı vurdular. Odada kaldık, bekliyoruz" diyerek yardım istedi.