Çeşme'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saat 19.40 sıralarında Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.C.S. idaresindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak isterken, Ilıca istikametinden gelen Ege Koçak yönetimindeki 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Ege Koçak ile yanında bulunan yolcu İ.Ö. yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Ege Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu konumundaki İ.Ö.'nün ise bilincinin açık olduğu, ayakta kırık bulunduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüsü Ş.C.S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR