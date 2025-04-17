Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Bahçeli ne demek istedi? MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

14. Alaçatı Ot Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor

14. Alaçatı Ot Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, 'Toprak, Zaman ve Tat' temasıyla kapılarını açtı. Festivalde mevsimsel otlar, atölyeler, konserler ve gastronomi etkinlikleri yer alıyor.

Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile bu yıl 14. kez düzenlenen "Alaçatı Ot Festivali" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Katılımın yoğun olduğu festivalde, mevsimsel otlar, stantlarda ziyaretçilerle buluşurken; geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, atölyeler, performans gösterileri, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar sunuyor.

Gastronomi tutkunları şeflerin izinde

Festivalin kalbi olan Şefler Meydanı'nda bu yıl da mutfak sanatının usta isimleri sahne alıyor. Açılış günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş'ın eşsiz sunumları, damaklarda lezzetli izler bırakacak bir gastronomi şölenine dönüşüyor.

Yıldız geçidi

Festivalin ilk günü 17 Nisan'da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üçüncü gününde ise Sertab Erener sahne alacak. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.