Acun Ilıcalı Haberleri - Acun Ilıcalı Kimdir - Haberler

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Acun Ilıcalı Haberleri

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Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı Biyografisi

Doğum YeriEdirne / Türkiye
Doğum Tarihi29.5.1969

Acun Ilıcalı Kimdir ?

29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır
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