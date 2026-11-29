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Premier Lig'in 12. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MCBURNIE, HULL CITY'İ ÖNE GEÇİRDİ

Konuk ekip 38. dakikada Regan Slater'ın kullandığı kornerde golcü oyuncusu Oli McBurnie'nin kafa golüyle öne geçmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER YAĞMUR GİBİ

Hull City, ikinci yarının hemen başında Sorba Thomas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın 80. dakikasında McBurnie'nin pasında ceza sahası çizgisi civarında topla buluşan Regan Slater, meşin yuvarlağı sağ alt köşeye yollayarak skoru 3-0'a taşıdı. Son bölümde baskısını artıran Crystal Palace, 90. dakikada Jorgen Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton'ın golleriyle farkı bire indirse de kalan sürede başka gol olmadı.

İLK KEZ 3 GOL ATTILAR

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Hull City, puanını 17'ye yükselterek 9. sıraya yerleşti. Hull City ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Crystal Palace ise 7 puanla 20. sırada kaldı.