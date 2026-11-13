Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarının Türkiye yayın haklarını yeniden aldı. Platformdan yapılan resmi açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen ekranlarında olacak. Dört sezonu kapsayan anlaşma, 2030-2031 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak. Böylece Türk takımlarının Avrupa mücadelesi de yeniden Exxen üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

  • Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın haklarını dört sezonluğuna aldı.
  • Yayın hakları 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak ve 2030-2031 sezonunun sonunda bitecek.
  • Anlaşma kapsamındaki dört UEFA organizasyonu Exxen üzerinden izlenebilecek.

Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen, Avrupa kupalarının yayın haklarını yeniden bünyesine kattığını resmen duyurdu. Yeni anlaşmayla birlikte dört büyük UEFA organizasyonu, 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen'de yayımlanacak.

EXXEN AVRUPA KUPALARINI RESMEN DUYURDU

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı, dijital yayıncılık alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA'nın dört önemli kulüp organizasyonunun Türkiye yayın haklarını dört sezonluğuna aldı. Platformun resmi açıklamasıyla birlikte Avrupa kupalarının yeniden Exxen ekranlarına döneceği kesinleşti. Anlaşma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları Exxen üzerinden izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2027-2028 SEZONUNDA EXXEN'E DÖNÜYOR

Yeni yayın anlaşması hemen yürürlüğe girmeyecek. Avrupa kupaları 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen ekranlarına dönecek. Yayın hakları dört sezon boyunca geçerli olacak ve 2030-2031 sezonunun tamamlanmasıyla sona erecek. Böylece futbolseverler, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadelelerini ve Türk takımlarının UEFA organizasyonlarındaki karşılaşmalarını yeniden Exxen üzerinden takip edebilecek.

DÖRT BÜYÜK ORGANİZASYON TEK PLATFORMDA

Exxen'in aldığı yayın hakları yalnızca Şampiyonlar Ligi ile sınırlı kalmadı. Anlaşma kapsamında dört UEFA organizasyonu yer alıyor:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi: Avrupa'nın en prestijli kulüp futbolu organizasyonu.
  • UEFA Avrupa Ligi: Avrupa'nın önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva.
  • UEFA Konferans Ligi: Farklı ülkelerden kulüplerin Avrupa sahnesinde karşı karşıya geldiği organizasyon.
  • UEFA Süper Kupa: Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarının karşılaştığı mücadele.

EXXEN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa kupalarının yayın haklarını yeniden aldığını duyuran Exxen, futbolseverlere yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Futbolunun Kalbi 2027-2028 Sezonundan İtibaren 4 Yıl Boyunca Yeniden Exxen’de! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası’nın heyecanı; Avrupa’nın dev kulüpleri, yıldız oyuncuları ve Türk takımlarının mücadeleleriyle Exxen’de yaşanacak. Avrupa futbolunun büyük heyecanı, yeniden Exxen’de!"

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da iki istifa birden

Galatasaray'da şok! İki isim birden görevi bıraktı
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış21

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Emine Erdoğan’ın sıfır atık vizyonu 1 milyon kadınla hanelere taşınıyor

81 ilde hayata geçirilecek! Hedef tam 1 milyon kadın
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor20

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı