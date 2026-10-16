Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı ile kavga etti mi, Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı’nın suratına dolar fırlattı mı?

Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı'nın suratına dolar fırlattı mı sorusunun yanıtı, ünlü şefin kendi sözleriyle netlik kazandı. Yalçınkaya, hakkında çıkan "Acun'un yüzüne dolar fırlattı, resti çekti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak iddiaları espirili bir dille yalanladı. Her sezon jüri üyelerinden birinin programdan ayrılacağına dair söylentiler çıktığını hatırlatan şef, MasterChef ekibinin doğal halini koruduğunu söyledi. Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

MEHMET YALÇINKAYA ACUN ILICALI İLE KAVGA ETTİ Mİ?

Hayır. MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile kavga ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Berfu Yenenler'in sorularını yanıtlayan ünlü şef, Ilıcalı ile aralarında kriz yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yalçınkaya, bu tür haberlerin zaman zaman gündeme geldiğini ancak asılsız olduğunu vurguladı.

ACUN ILICALI'NIN SURATINA DOLAR FIRLATTI MI?

Mehmet Yalçınkaya, hakkında ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan birine de yanıt verdi. Ünlü şef, zaman zaman kendisiyle ilgili Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı ve resti çektiği yönünde haberler çıktığını belirterek böyle bir şeyin yaşanmadığını söyledi. Yalçınkaya, "Ya biz kimiz ya Acun Bey'in yüzüne dolar fırlatmak!" sözleriyle iddiaları espirili bir dille yalanladı ve böyle bir olayın söz konusu olmadığını ifade etti.

"BÜTÜN TÜRKİYE BUNU BEKLİYOR"

Berfu Yenenler'in, Acun Ilıcalı ile hiç bozuşup bozuşmadıklarına ilişkin sorusuna yanıt veren Yalçınkaya, haklarında sık sık benzer haberler yapıldığını anlattı. Ünlü şef, kamuoyunun bu konuda bir gelişme beklediğini ve bu beklentinin ardından gerçeğe dayanmayan haberlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

MEHMET YALÇINKAYA MASTERCHEF'TEN AYRILACAK MI?

Mehmet Yalçınkaya, her sezon jüri üyelerinden birinin programdan ayrılacağına ilişkin söylentiler çıktığını hatırlattı. Ünlü şef, bu iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirterek programdan ayrılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ima etti. Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'deki görevini Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte sürdürüyor.

"BİZ ŞEFİZ, SANAT DÜNYASI DEĞİLİZ"

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef ekibi olarak ekranda ve ekran dışında doğal tavırlarını korumaya çalıştıklarını söyledi. Ünlü şef, kendilerinin sanat dünyasından değil mutfaktan geldiklerini vurgulayarak "Biz şefiz, sanat dünyası değiliz. Organik halimizi koruyoruz" dedi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden biri olarak biliniyor. Ünlü şef, TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapıyor. Yalçınkaya, programdaki samimi tavırları, yarışmacılarla kurduğu sıcak iletişim ve esprili çıkışlarıyla izleyicilerin en sevdiği isimler arasında yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE TV8'DE

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmada bu hafta mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıyasıya mücadele ederken, Şiringül ve Hasan Alp haftanın ilk eleme adayları olarak potaya girdi.