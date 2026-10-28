Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın doğum günü için bir araya geldi. Subaşı, eski eşi ve kızıyla çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

2018’DE BOŞANMIŞLARDI

2017’de Fransa’da evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift, ayrılıklarının ardından kızları Melisa için zaman zaman bir araya geliyor.