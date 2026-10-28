Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Subaşı, eski eşi ve kızıyla çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın doğum günü için bir araya geldi. Subaşı, eski eşi ve kızıyla çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
2018’DE BOŞANMIŞLARDI
2017’de Fransa’da evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift, ayrılıklarının ardından kızları Melisa için zaman zaman bir araya geliyor.