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Hull City, Aston Villa ile golsüz berabere kaldı

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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, sahasında Aston Villa ile golsüz berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve yenilgisiz unvanını korudu. Ligin 4. haftasında Hull City deplasmanda Chelsea ile, Aston Villa ise evinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa ile golsüz berabere kaldı ve yoluna yenilgisiz devam etti.

İlk iki haftayı galibiyetle kapatan Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, 3. haftada evinde Aston Villa karşılaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Hull City, puanını 7'ye yükseltti.

Hull City, ligin 4. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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