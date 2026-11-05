Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca, sevilen komedi dizisi Mahsun J'nin neden sona erdiğine ilişkin soruya esprili bir yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üzerinden şaka yapan Karaca, "Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu" dedi.

"Röportaj Adam" karakteriyle tanınan ve Mahsun J dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun Karaca, dizinin neden sona erdiğine ilişkin açıklamasıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen "Mahsun J neden bitti?" sorusuna yanıt veren Karaca, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki futbol kulübü Hull City üzerinden esprili bir değerlendirmede bulundu.

"ACUN ABİ TAKIMA SOL BEK ALDI"

Dizinin sona erme nedenini mizahi bir dille anlatan Karaca, "Hull City yüzünden. Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu" ifadelerini kullandı.

Karaca'nın sözleri, dizinin yeni sezonunun yapılmamasını futbol transferine bağlayan bir şaka olarak değerlendirildi.

"YENİ SEZONDA SÜRPRİZİMİZ HULL CITY"

Açıklamasının devamında da esprili üslubunu sürdüren Karaca, "Velhasıl yeni sezonda sürprizimiz Hull City bomba gibi geliyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor

Kara bulutlar dağıldı! Fener taraftarının beğeni yağdırdığı kareler

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhuseyin k:

kırmadan dokundurmak budur. tebrikler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Kocaeli'de ağabeyinin böbreğiyle yaşayan amca, onun 2 oğlunu öldürdü! Duruşmada 'Keşke ben ölseydim' dedi

Ağabeyinin böbreğiyle yaşıyordu, onun 2 oğlunu öldürdü!
Avrupa'da 3 gündür bomba ihbarı paniği! Yolcu uçakları savaş uçakları eşliğinde indirildi, biri askeri üsse yönlendirildi

Savaş uçakları eşliğinde indirildiler! 3 gündür aynı panik
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı

Arda neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Böyle çekip gitmişti, bir daha geri dönmedi