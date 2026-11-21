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Banu Ilıcalı'nın annesi, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ. Banu bu evlilikten 1990'da dünyaya geldi ve televizyon yapımcısı babasının çocukları arasında en büyüğü olarak biliniyor.

Aile bu hafta bir yaş günü kutladı. Banu Ilıcalı'nın küçük kızı Ela bir yaşına girdi; Acun Ilıcalı da torununun fotoğraflarını sosyal medyada "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir" notuyla paylaştı ve kutlamada bütün aile bir aradaydı.

BANU ILICALI'NIN ANNESİ KİM?

Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ. Başbuğ, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi; Banu da çiftin bu evliliğinden doğan kızı.

BANU ILICALI KİMDİR?

Banu Ilıcalı, TV8 kanalının ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın kızı. Babası 1969'da Edirne'de doğdu, Survivor ve O Ses Türkiye gibi yarışmaların yapımcısı olarak tanındı ve bugün İngiliz kulübü Hull City'nin de sahibi.

Ilıcalı ekrana çıkmıyor. Adı çoğu zaman aile kutlamalarıyla, babasının paylaşımları üzerinden haber oluyor: Ocak 2018'de 28. yaş gününde babasının ona bir cip hediye etmesi, o dönem magazin sayfalarında günlerce konuşulmuştu.

BANU ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Banu Ilıcalı 36 yaşında. 1990 doğumlu olan Ilıcalı yaş gününü ocak ayının sonunda kutluyor.

BANU ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Banu Ilıcalı'nın iki kızı var. Büyük kızı Begüm 2020'de doğdu ve Acun Ilıcalı o doğumla ilk kez dede oldu. Ela'nın doğum tarihi ise 17 Kasım 2025.

Acun Ilıcalı, küçük torununun yüzünü ilk kez Aralık 2025'te, kızı Melisa ile birlikte çekildiği bir fotoğrafla gösterdi. Bu hafta da aynı torunun ilk yaş gününü takipçileriyle paylaştı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ KİM?

Banu Ilıcalı'nın eşi Efe Ceyhun. Çift büyük bir düğünle evlendi ve Begüm ile Ela bu evlilikten doğdu.

BANU ILICALI NE İŞ YAPIYOR?

Banu Ilıcalı, 2018'de babasının kanalı TV8'in reklam bölümünde çalışıyordu. O yıl yapılan haberlerde de bu görevle anıldı.