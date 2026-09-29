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Hull City sahibi Ilıcalı, Manchester City iddialarını finansal dopinge benzetti

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City ile ilgili iddiaların doğru çıkması durumunda bunun dopingle olimpiyat madalyası kazanmaktan farkı olmayacağını, bunun finansal bir doping olduğunu söyledi. Ilıcalı, adaletsizlik varsa cezalandırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City ile ilgili iddiaların doğru çıkması halinde bunun dopingle olimpiyat madalyası kazanmaktan farkı olmadığını söyledi.

Ilıcalı, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi Premier Lig kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasıyla ilgili iddiaları katıldığı bir podcast yayınında değerlendirdi.

Futbolun içinde adaletsiz bir şey varsa cezalandırılması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Suçlular ya da değiller demiyorum çünkü masum olduklarını söylüyorlar. Premier Lig, masum olmadıklarını söylüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa bence doping yapıp olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Bu, günün sonunda finansal bir dopingdir. Kuralları çiğneyerek, devasa paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirmek. Bu açıdan bakıldığında hiç de olumlu görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Kulüpler arasındaki gelir farkının daha da açılmaması gerektiğini savunan Ilıcalı, "Eğer küçük bir ceza verirseniz, o zaman herkes bunu yapar. Futbolun geleceği ve temiz bir gelecek için bu tür şeyler, eğer yaşanıyorsa, cezalandırılmalı ve insanların böyle bir şey yapmasına izin verilmemelidir. Ben futbolda doğal parayı seviyorum. İngiltere'deki ilk 6 ya da belki ilk 10 takımın bütçesine sahip olamayacağız ama buna saygı duyuyoruz. Doğal olarak sahip oldukları bu gelir nedeniyle aramızda yeterince mesafe var. Lütfen daha fazla mesafe eklemeyin. Eğer böyle bir hata varsa, bu tür hatalar bazı takımlara çılgınca avantajlar sağlıyor ve bu adil değil." diye konuştu.

Kaynak: AA
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