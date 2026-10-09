Deniz Dönmezer Hull City'e mi transfer oluyor? Kayserispor'un kalecisi Deniz Dönmezer Acun Ilıcalı'nın takımına mı geçiyor?

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Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Dönmezer hakkında transfer iddiaları gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Deniz Dönmezer ile ilgilenip ilgilenmediği futbolseverler tarafından araştırılıyor. “Deniz Dönmezer Hull City'e transfer olacak mı?”, “ Kayserispor'dan ayrılacak mı?” ve “Acun Ilıcalı'nın takımına mı geçiyor?” soruları öne çıkıyor. Olası transferin ayrıntıları ve genç kalecinin geleceğine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ DÖNMEZER HULL CİTY'E Mİ TRANSFER OLUYOR?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i transfer etmek için harekete geçti. Premier Lig ekibinin genç file bekçisi için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği öne sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken transferin ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

18 YAŞINDAKİ KALECİYE KANCA

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Hull City, 18 yaşındaki Deniz Dönmezer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında öne çıktı. Avrupa'dan farklı takımların da ilgisini çeken genç kaleci için İngiliz ekibinin ocak ayında anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtildi.

MASADA 1,5 MİLYON STERLİN VAR

Hull City ile Kayserispor arasındaki transfer görüşmelerinin temmuz ayında başladığı ifade edildi. İngiliz kulübünün Deniz Dönmezer için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu, ayrıca Kayserispor'a oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay vermeyi teklif ettiği öne sürüldü. Hull City'nin genç kaleciyle uzun vadeli sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

TRANSFER OLURSA KAYSERİSPOR'DA KALABİLİR

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken henüz resmi bir anlaşmaya varılmadı. Transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymeye devam edebileceği belirtildi.